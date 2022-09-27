Томским бюджетникам и гражданскому персоналу воинских частей с 1 октября поднимут зарплату на 4% Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 октября 2022 года зарплата работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала воинских частей будет увеличена на 4%. В силу вступит распоряжение Правительства России от 14 сентября.

"Федеральным государственным органам <...> принять меры по увеличению с 1 октября 2022 г. на 4 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда", — говорится в распоряжении № 2611-р.

Полный текст распоряжения доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, 1 июня 2022 года размер оклада бюджетников Томской области увеличили на 20%.