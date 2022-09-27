Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 3:55

Благодаря аресту машины томича заставили оплатить почти 3 миллиона рублей налогов

Предприниматель задолжал государству 2,7 миллиона рублей
Кирилл Гостев
Предприниматель выплатил государству налогов на сумму 2,7 миллиона рублей

Предприниматель выплатил государству налогов на сумму 2,7 миллиона рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Лесозаготовитель из Асиновского района Томской области выплатил долг по налоговым платежам на сумму 2,7 миллиона рублей и 200 тысяч исполнительского сбора после ареста его автомобиля, сообщают в Федеральной службе судебных приставов.

Служба вынудила предпринимателя подчиниться закону, наложив арест на его внедорожник Lexus LX570. Ранее должнику вынесли запрет на совершение сделок в отношении принадлежавшей ему пилорамы, а также на регистрацию транспорта в ГИБДД, что лишило его права пользования внедорожником и несколькими грузовыми автомобилями.

На следующий день после ареста предприниматель выплатил первую часть долга, а впоследствии погасил его полностью.

Читайте также: В Томске ребенок-инвалид получил квартиру после вмешательства прокуратуры