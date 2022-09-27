Благодаря аресту машины томича заставили оплатить почти 3 миллиона рублей налогов

Предприниматель выплатил государству налогов на сумму 2,7 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

Лесозаготовитель из Асиновского района Томской области выплатил долг по налоговым платежам на сумму 2,7 миллиона рублей и 200 тысяч исполнительского сбора после ареста его автомобиля, сообщают в Федеральной службе судебных приставов.

Служба вынудила предпринимателя подчиниться закону, наложив арест на его внедорожник Lexus LX570. Ранее должнику вынесли запрет на совершение сделок в отношении принадлежавшей ему пилорамы, а также на регистрацию транспорта в ГИБДД, что лишило его права пользования внедорожником и несколькими грузовыми автомобилями.

На следующий день после ареста предприниматель выплатил первую часть долга, а впоследствии погасил его полностью.

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