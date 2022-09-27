Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 сентября 2022 2:21

В Томской области 10 человек тушили садовый домик 27 сентября

Возгорание произошло ночью 27 сентября
Алёна ГОЛЕВА
Возгорание произошло ночью 27 сентября

Возгорание произошло ночью 27 сентября

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Во вторник ночью, 27 сентября, в одном из районов Томской области произошло возгорание деревянного дома. Пожар удалось ликвидировать почти за 50 минут, об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Томской области.

"1-этажный, брусовой садовый домик размером 7х8 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент прибытия первого подразделения садовый дом был полностью охвачен огнем, обрушилась крыша. Кроме того, в результате пожара обгорели стены дома по всей площади. Частично прогорело и обрушилось потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 56 кв.м. В ликвидации огня принимало участие 10 человек.

На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания.

Напомним, в шести районах Томской области с 27 по 30 сентября ожидается высокий уровень пожароопасности. Асиновскому, Верхнекетскому, Каргасокскому, Колпашевскому, Парабельскому и Тегульдетскому районам следует соблюдать максимальную бдительность.

Читайте также: В Томске 27 сентября осадков не ожидается.