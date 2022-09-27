В Томской области 10 человек тушили садовый домик 27 сентября

Возгорание произошло ночью 27 сентября Фото: Алёна ГОЛЕВА

Во вторник ночью, 27 сентября, в одном из районов Томской области произошло возгорание деревянного дома. Пожар удалось ликвидировать почти за 50 минут, об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Томской области.

"1-этажный, брусовой садовый домик размером 7х8 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент прибытия первого подразделения садовый дом был полностью охвачен огнем, обрушилась крыша. Кроме того, в результате пожара обгорели стены дома по всей площади. Частично прогорело и обрушилось потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 56 кв.м. В ликвидации огня принимало участие 10 человек.

На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания.

Напомним, в шести районах Томской области с 27 по 30 сентября ожидается высокий уровень пожароопасности. Асиновскому, Верхнекетскому, Каргасокскому, Колпашевскому, Парабельскому и Тегульдетскому районам следует соблюдать максимальную бдительность.

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