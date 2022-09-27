В Томске 27 сентября осадков не ожидается
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Томске 27 сентября будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает областной гидрометцентр.
Температура воздуха днем во вторник составит от 4 до 6 градусов тепла. Ветер северо-восточный скоростью 2-7 м/с.
В Томской области возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура — от 2 до 7 градусов тепла, ветер северо-восточный 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.
На выходных в северных районах области выпал первый снег.