В Томске 27 сентября осадков не ожидается Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске 27 сентября будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает областной гидрометцентр.

Температура воздуха днем во вторник составит от 4 до 6 градусов тепла. Ветер северо-восточный скоростью 2-7 м/с.

В Томской области возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура — от 2 до 7 градусов тепла, ветер северо-восточный 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.

На выходных в северных районах области выпал первый снег.