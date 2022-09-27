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Общество27 сентября 2022 1:28

В Томске 27 сентября осадков не ожидается

В Томской области местами возможен дождь
Кирилл Гостев
В Томске 27 сентября осадков не ожидается

В Томске 27 сентября осадков не ожидается

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске 27 сентября будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает областной гидрометцентр.

Температура воздуха днем во вторник составит от 4 до 6 градусов тепла. Ветер северо-восточный скоростью 2-7 м/с.

В Томской области возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура — от 2 до 7 градусов тепла, ветер северо-восточный 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.

На выходных в северных районах области выпал первый снег.