Томские мобилизованные получат статус военнослужащий

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Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова рассказала о трудовых гарантиях для мобилизованных работников. Все призванные мужчины получат статус военнослужащего.

«Работники получают статус военнослужащих, и им предоставят все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту», - сказала Голикова.

Зампредседателя также добавила, что в период прохождения военной службы включается в страховой стаж для назначения пенсии. Помимо этого, правительством совместно с депутатами подготовлены поправки в законодательство, направленные на обеспечение защиты трудовых прав всех категорий граждан, участвующих в спецоперации, – призванных по мобилизации и заключивших контракты на добровольное участие в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

Особо отмечается, что поправки дадут возможность установить трудовые гарантии для членов семей мобилизованных граждан. Речь идет о родителях детей до 14 лет, например, если один родитель мобилизован, то в отношении второго предлагается ввести запрет на привлечение без его согласия к сверхурочным и командировкам.

Напомним, что сегодня, 26 сентября, с перрона Томск-2 направилась первая группа призванных мужчин в рамках частичной мобилизации.