Жителя Томской области осудят за выращивание конопли на дачном участке

Он вырастил и собрал 2 килограмма растения Фото: Ксения Высотина

Пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает о заведении уголовного дела в отношении 50-летнего жителя области, который обвиняется в культивировании наркотического растения на своем дачном участке.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, а также незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2022 года мужчина посадил на своем приусадебном участке наркотическое растение, после созревания собрал два килограмма конопли. Собранное он хранил в своей бане для дальнейшего употребления.

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