Томичам покажут бесплатную премьеру серии второго сезона триллера «Игра на выживание»

В Томске в среду, 6 октября, в киноцентр «GOODWIN CINEMA» состоится бесплатный показ серии второго сезона триллера «Игра на выживание».

После крушения вертолёта, в котором погибли участники телешоу «Выживший», прошёл год. Неизвестные организаторы решают возобновить проект с бессменным ведущим Игорем Верником и новыми участниками — родственниками погибших. Тем временем Николай Суббота пытается достучаться до общественности и выпускает видеоролик с честным рассказом обо всех ужасах, что ему пришлось пережить. Но поверят ли ему?

Уточним, что главные роли исполнили Игорь Верник, Линда Лапиньш и Владимир Веревочкин. Режиссёром также выступил Карен Оганесян.

Для того, чтобы получить приглашение на показ, нужно зарегистрироваться по ссылке: https://premier-v-g-tomske.timepad.ru/event/2178863/#register