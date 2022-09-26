Жители Томска купили более 30 тонн картофеля на ярмарке "Урожай-2022"

Мероприятие состоялось 24 сентября. Фото: Пресс-служба администрации Томской области.

Ярмарка "Урожай-2022" прошла в субботу, 24 сентября, на областном рынке в Томске. Мероприятие посетили более шести тысяч человек. Жители Томска и области приобретали продукцию с огородов, и были подведены итоги конкурса "Картошка-богатырь", об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

"Победителем конкурса «Картошка – богатырь» в этом году стал шегарский фермер Сергей Липовка, который вырастил клубень весом 1 364 грамма. Приз зрительских симпатий получила жительница Томского района Елена Созинова за красочное оформление представленной на конкурс картошки", - пишет пресс-служба.

Общей сложностью посетители мероприятия приобрели более 30 тонн картофеля.

Напомним, ярмарка проходила на томском областном рынке (пр. Фрунзе, 119/5), где была представлена продукция из Бакчарского, Томского, Шегарского, Молчановского, Колпашевского, Асиновского, Зырянского районов, а также из Новосибирской, Омской и Кемеровской областей.

Читайте также: Томский тренер Ретунская рассказала о пользе от занятий йогой.