В Томской области зафиксировано 376 новых случаев COVID-19

Оперштаб предоставил данные за 26 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 26 сентября 2022 года, в Томской области выявили 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В общей сложности сейчас в регионе 148 812 подтвержденных случая. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, 264 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, вылечившихся от ковида, выросло до 143 477 человек.

За последние сутки в стране выявлено 40 188 заболевших COVID-19 в 85 регионах, 85 пациентов скончалось, 44 257 выздоровело.

Читайте также: Жителю Томской области грозит 6 лет тюрьмы за кражу акустической гитары.