Томский тренер Ретунская рассказала о пользе от занятий йогой

Йогой могут заниматься люди без особой спортивной подготовки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Йога - одно из популярных спортивных направлений в последние года. Она стала хорошей альтернативой для тех, кто не может заниматься силовыми и интенсивными видами тренировок. Татьяна Ретунская преподает йогу и пилатес для жительниц Томска, в интервью "АиФ-Томск" она рассказала нюансы, которые важно знать при занятии йогой.

Понятие "йога"

"Слово "Йога" происходит от санскритского слова "jugit", что означает "связь" или "соединение". Буквально, занимаясь йогой, человек устанавливает глубокую связь со своим «"Я", внутренним миром, начинает лучше понимать себя, свое тело, свои реакции на окружающий мир", - говорит Татьяна Ретунская.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Специалист уточняет, что на занятиях йогой в безопасной ситуации человек учится отпускать, расслабляться и буквально выдыхать напряжения, которые скопились в организме.

"Одновременно наполняемся живительной праной, энергией, становимся более концентрированными и выносливыми. Тело обретает силу и гибкость, психика успокаивается, организм очищается от шлаков и негатива", - заключает Ретунская.

За счет расслабления и отдыха человек получая обновленное тело. Занятия приводят к положительным изменениям в психике, человек становится более уравновешенным, спокойным, целеустремленным.

Польза от занятий

Кроме перечисленной выше пользы, человек укрепляет все системы организма, которые помогают нам жить здоровой жизнью.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

"Регулярная практика способствует укреплению и растяжению мышц и связок, стимулирует работу системы кровообращения, нервной, эндокринной и других систем человека. Занимаясь йогой, человек также очищает свой организм от шлаков, отложений кальция, мочевой кислоты и других вредных веществ, которые накапливаются годами в организме. Происходит это за счет массажа внутренних органов во время выполнения упражнений", - рассказывает Татьяна.

Эксперт отмечает, что позы йоги благоприятно влияют на внутренние органы, улучшают обмен веществ и на работу пищеварительной и нервной систем.

"Йога омолаживает, улучшает кровообращение и предотвращает старение кожи. С помощью скрученных поз происходит массаж внутренних органов и насыщение их кислородом. Особое внимание в йоге уделяется работе с позвоночником. Любые проблемы с позвоночником - грыжи, травмы, сутулость, искривление – вам на йогу! Занимающийся йогой начинает светиться изнутри, у него легкая походка, плечи расслаблены и расправлены, спина прямая", - отмечает инструктор.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Из ограничений для занятий таким видом спортивной активности - послеоперационный период и острая фаза проявления болезни. Как советует тренер, лучше начать занятия с одного-двух раз в неделю, позже увеличивая количество занятий по самочувствию.

Различия йоги и пилатеса

Главное отличие йоги от пилатеса - мозговая активность. Во время выполнения асан человек думает, как правильно занять позу, чувствует, какие мышцы работают в данный момент. Эксперт также отмечает, что фитнес ставит своей задачей работу с группами мышц, а йога воздействует на организм человека как единое целое.

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