Губернатор Томской области Владимир Мазур сказал речь на вокзале перед мобилизованными

Мазур поручил главам муниципалитетов всегда быть на связи с военкомами, с жителями, с руководителями организаций и проверять каждое обращение, решайте каждую проблему. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 26 сентября, на вокзале Томск-2 губернатор региона дал напутствие мужчинам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

"Губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в торжественной отправке жителей региона в воинские части и формирования Вооруженных Сил России, мобилизованных в соответствии с Указом Президента РФ «О частичной мобилизации в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что на торжественной отправке железнодорожного состава, которая состоялась в полдень на станции Томск-2, глава региона отметил, что после объявления частичной мобилизации многие жители области, не дожидаясь повесток, явились в военные комиссариаты.

Владимир Мазур также отметил, что семьи, чьи мужья, отцы и сыновья выполняют воинский и гражданский долг, получат поддержку власти.

В своем telegram-канале глава региона написал, что ему поступают сигналы о том, что не везде в военкоматах соблюдается порядок мобилизации, утвержденный Генеральным штабом Вооруженных Сил.

"В частности, повестки получили жители, не проходившие срочной службы, и не подлежащие частичной мобилизации по возрасту. Обращаюсь к военному комиссару Томской области: будьте внимательны к ошибкам, и вовремя их исправляйте", - добавил губернатор.

Мазур также поручил главам муниципалитетов всегда быть на связи с военкомами, с жителями, с руководителями организаций и проверять каждое обращение, решайте каждую проблему.

"Также ставлю задачу главам муниципалитетов развернуть на местах пункты приёма помощи нашим воинам – продуктов, вещей, предметов личной гигиены. И оперативно передавать её отправляющимся на службу Родине. Такие примеры в муниципалитетах уже есть, и они должны стать правилом", - подытожил Владимир Мазур.