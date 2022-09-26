Горячая линия по предоставлению жилья детям-сиротам пройдет в Томске 27 сентября

Позвонить по горячей линии можно во вторник с 15 до 17 часов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты областного департамента по вопросам семьи и детей проведут горячую линию по вопросам предоставления жилья сиротам, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Позвонить по горячей линии можно во вторник, 27 сентября, с 15 до 17 часов, по телефонам 8(3822)713-983, 713-990.

Специалисты ответят на вопросы о процедуре предоставления жилья сиротам, правилах действия жилищных сертификатов и включении детей-сирот в список на обеспечение жильем.

В апреле 2022 года в Томской области в очереди на квартиры стояли более 1 тысячи детей-сирот.