Жителю Томской области грозит 6 лет тюрьмы за кражу акустической гитары

Преступник ночью взломал замок в дом пожилой женщины Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В полицию обратилась жительница Томской области, сообщив о краже из квартиры своего имущества. Преступник взломал дверной замок и унес с собой несколько предметов, в том числе классическую гитару.

"Следователем СО ОМВД России по Молчановскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконном проникновением в жилище", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 70-летняя жительница Томской области не обнаружила в своей квартире гитару, пылесос и радиоприемник. Позже, полицейские установили личность похитителя, им казался ранее неоднократно судимый 39-летний знакомый потерпевшей, который накануне заходил к ней в гости. На гитаре молчановец не умеет играть, поэтому хотел ее продать.

Мужчине по статье грозит до шести лет лишения свободы.

Читайте также: В Томской области нарушать миграционное законодательство стали на 35% чаще.