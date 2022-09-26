В Томской области нарушать миграционное законодательство стали на 35% чаще

За 8 месяцев 2022 года количество нарушений миграционного законодательства увеличилось на 35% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области количество нарушений миграционного законодательства за восемь месяцев 2022 года выросло на 35% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. По словам заместителя начальника управления по вопросам миграции Дмитрия Фрайберга, основные нарушения касаются режима пребывания иностранных граждан на территории России. Фрайберг отметил, что рост количества нарушений связан с увеличением в регионе числа мигрантов после снятия ковидных ограничений и оперативно-профилактическими мероприятиями. По данным полиции, в 2022 году в Томскую область приезжали в основном граждане Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Всего на первичный миграционный учет в регионе встало 18 тысяч иностранцев. По состоянию на 1 сентября в регионе по виду на жительство и разрешению на временное проживание находилось 7 тысяч человек.

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