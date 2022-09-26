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Происшествия26 сентября 2022 6:20

Пострадавшего в пожаре в Томской области ребенка перевели из реанимации

Мальчик 2018 года рождения продолжит лечение в БСМП №2
Кирилл Гостев
Мальчик 2018 года рождения продолжит лечение в БСМП №2

Мальчик 2018 года рождения продолжит лечение в БСМП №2

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Получивший наиболее серьезные травмы в пожаре в селе Баткат Томской области четырехлетний мальчик переведен из реанимации Шегарской районной больницы в хирургическое отделение БСМП №2 в Томске, сообщают в облздраве. Состояние ребенка оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, в пожаре в Баткате в ночь с пятницы на субботу погибли три человека, в том числе пятилетняя девочка, еще четверо детей были доставлены в больницы. Мальчик 4 лет получил ожоги и острое ингаляционное отравление продуктами горения тяжелой степени.

Под наблюдением остаются еще трое детей двух, семи и девяти лет, у которых диагностировали отравление продуктами горения легкой степени. Их состояние оценивается как удовлетворительное.