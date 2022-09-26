Пострадавшего в пожаре в Томской области ребенка перевели из реанимации

Мальчик 2018 года рождения продолжит лечение в БСМП №2 Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Получивший наиболее серьезные травмы в пожаре в селе Баткат Томской области четырехлетний мальчик переведен из реанимации Шегарской районной больницы в хирургическое отделение БСМП №2 в Томске, сообщают в облздраве. Состояние ребенка оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, в пожаре в Баткате в ночь с пятницы на субботу погибли три человека, в том числе пятилетняя девочка, еще четверо детей были доставлены в больницы. Мальчик 4 лет получил ожоги и острое ингаляционное отравление продуктами горения тяжелой степени.

Под наблюдением остаются еще трое детей двух, семи и девяти лет, у которых диагностировали отравление продуктами горения легкой степени. Их состояние оценивается как удовлетворительное.