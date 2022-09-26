Жители Томска поблагодарили мужчину за спасение котенка с высокого дерева

Котенок забрался на верхушку дерева и не мог самостоятельно с нее слезть. Фото: Сообщество "Я из Томска".

В воскресенье утром, 25 сентября, в сообществе "Я из Томска" очевидец опубликовал кадры, на которых черный кот находится на верхушке березы. Жителей города попросили о помощи.

"Котенок залез на дерево, сидел всю ночь. Пытались спасти, но не смогли. Если у кого-то есть возможность, помогите. Котенок на уровне 4-5 этаже (P.s котенок не наш). Новосибирска 43", - написал очевидец.

Позже, в комментариях появились фотографии спасения животного. Мужчина забрался на тонкую высокую березу и вручную достал испугавшегося кота.

"Очень смело. Деревце-то молоденькое, веточки ненадежные. Надеюсь, котенок пошел на руки, а то у них бывает такой испуг, что начинают бежать от спасителя", - поблагодарили смелого жителя города комментаторы.

Жители города отметили бесстрашие мужчины и его подготовленность к работе на высоте.

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