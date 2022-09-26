Жителя Томской области осудили за нахождение в состоянии алкогольного опьянения вне дома

Он неоднократно нарушал общественный порядок Фото: Ксения Высотина

Пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает о вынесении приговора в отношении 42-летнего жителя области, который неоднократно нарушал требования, которые вынес ему суд.

"Зырянский районный суд Томской области признал 42-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом административных ограничений)", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее мужчина получил наказание по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Суд приговорил виновного к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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