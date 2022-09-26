Первая группа мобилизованных мужчин отправится с вокзала Томск-2

Военный комиссар Томской области Сергей Егерь подтвердил информацию Фото: Ксения Высотина

В понедельник, 26 сентября, с вокзала Томск-2 отправят первую группу мужчин, которых призвали в связи с частичной мобилизацией. Информацию сообщил журналисту "КП-Томск" военный комиссар Томской области Сергей Егерь.

Военный комиссар не озвучил информацию о том, сколько томичей сегодня отправятся с перрона вокзала. В администрации региона журналисту также сообщили, что сегодня появится официальная информация о мобилизации в регионе.

Редакция "КП-Томск" следит за отправлением мобилизованных мужчин на вокзале Томск-2. Напомним, что ранее сообщалось, как губернатор Томской области возглавит областную призывную комиссию.

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