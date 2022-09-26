Житель Томска перевел более 20 тыс рублей мошенникам за поход с девушкой в театр

С девушкой мужчина познакомился в Интернете Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Томска обратился в полицию после того, как понял, что новое Интернет-знакомство с девушкой - это мошенническая схема. После неудачного свидания мужчина остался без девушки и денег, об этом сообщается на сайте УМВД России по Томской области.

Как стало известно, 47-летний мужчина познакомился с девушкой в Интернете, после чего у них завязалось общение. Незнакомка позвонила томичу, предложив встретиться в театре. Тем более у нее билет уже есть, так как недавно на день рождения родители сделали подарок. Житель Томска перешел по отправленной ему ссылке, после чего с его карты списалось более 23 тысяч рублей. Девушка исчезла, не выходя на связь.

"Следователями СО ОМВД России по Советскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража с банковского счета", - говорится в сообщении.

Читайте также: Браконьер в Томской области выловил стерляди на 100 тысяч рублей.