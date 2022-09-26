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Общество26 сентября 2022 2:39

Браконьер в Томской области выловил стерляди на 100 тысяч рублей

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Кирилл Гостев
Браконьер в Томской области выловил стерляди на 100 тысяч рублей. Фото: УМВД России по Томской области

Браконьер в Томской области выловил стерляди на 100 тысяч рублей. Фото: УМВД России по Томской области

Жителю Александровского района Томской области предъявлено обвинение в незаконном вылове ценной рыбы, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По данным следствия, в районе поселка Октябрьского 58-летний мужчина с воды выловил 23 экземпляра стерляди, установив в местах нереста на участке реки Обь три рыболовных ловушки.

Ущерб государству от действий браконьера оценивается в более чем 100 тысяч рублей. За незаконную добычу мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для утверждения обвинения, впоследствии они будут направлены в суд.