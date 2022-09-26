Транспортный ревизор в Томске предстанет перед судом за взятку в 30 тысяч рублей

Максимальное наказание по соответствующей статье — до восьми лет лишения свободы Фото: Анастасия ОСИПОВА

Старший ревизор одной из транспортных организаций Томской области ответит перед судом по обвинению в получении взятки в 2018 году, сообщает пресс-служба управления МВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

По версии оперативников, в 2018 году ревизор получила взятку в размере 30 тысяч рублей от директора коммерческой организации. Специалист не составила акт о несоответствии лесоматериалов по железнодорожной накладной и фактически находящихся в вагоне, находившемся на станции Белый Яр.

Уголовное дело в отношении подозреваемой по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки) передано в суд для рассмотрения. Максимальное наказание по данной статье — до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителя Томской области будут судить за кражу и незаконный вылов рыбы.