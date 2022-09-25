В Томске 26 сентября более 20 улиц останется без электричества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске завтра, 26 сентября, более 20 улиц останется без электричества. "Горсети" будут проводить ремонтные работы, сообщается на их сайте.

Уточняется, что электричества не будет с 9.00 до 11.30 по адресам:

пер. Музыкальный 14-20

пер. Сахалинский 7

ул. Айвазовского 31,31-а

ул. Беринга 24

ул. Грузинская 9-13,12-14,17

ул. Лазо Сергея 18

ул. Междугородная 28

ул. Парковая 32-а.

С 9.00 до 15.00 в Зональной станции:

Васильковый проезд 5-11,уч.1

Зональная станция 15

пер. Сосновый 7

ул Малиновая 3-5

ул. Вишневая 2,5

ул. Гаражная 7/1-а

ул. Луговая 15-21,16-18

ул. Новая 1-23,2-28,2/1

ул. Полевая 13,17-19,23/1

ул. Рябиновая 2-8

ул. Садовая 16-20

ул. Чехова 15,уч.11,уч.17.

С 9.00 до 16.30:

пр-кт Ленина 160

ул. Водяная 15/1

пр-кт Ленина 160

ул. Водяная 15/1

ул. Карпова 17,18,23,23-а

ул. Савиных 2/1,4-а,6,10-А.

С 9.00 до 17.00:

пер. 1905 года 7-в,14-Б

пр-кт Ленина 102

ул. Люксембург Розы 20-24,22-а,22а

Зональная станция мкр. Радужный ,1,56,63,64-66,70-72,75-81,82,82-а,99,124,125,166,173,178-180,179,183,184,188-194,

189/1,191-193,198,201,201-а,202,204/1,206,213,213-а,217,223,239,250,255,272,288,уч.126,уч.127,уч.165,уч.167,уч.167/1,уч.170,уч.171,уч.174,уч.175,уч.176,уч.177

Зональная станция ул. Тенистая уч.7,уч.7-а

ул. Восточная 4,4а,4б,8-14,11-15

ул. Восточная 6

ул. Маяковского Владимира 7-9,12

ул. Украинская 1-5,1-а,1-в,1/1,2-6,2-а,9,10,11,12-а,14,14-Б,14-а,14-в

ул. Челюскинцев 6,11

ул. Аэродромная 10-16,13-21

ул. Разина Степана 2-4.

С 13.00 до 16.30:

ул. Ивановского 11а,21

ул. Ивановского 13.