В Томске 26 сентября более 20 улиц останется без электричества

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томске завтра, 26 сентября, более 20 улиц останется без электричества. "Горсети" будут проводить ремонтные работы, сообщается на их сайте.
Уточняется, что электричества не будет с 9.00 до 11.30 по адресам:
пер. Музыкальный 14-20
пер. Сахалинский 7
ул. Айвазовского 31,31-а
ул. Беринга 24
ул. Грузинская 9-13,12-14,17
ул. Лазо Сергея 18
ул. Междугородная 28
ул. Парковая 32-а.
С 9.00 до 15.00 в Зональной станции:
Васильковый проезд 5-11,уч.1
Зональная станция 15
пер. Сосновый 7
ул Малиновая 3-5
ул. Вишневая 2,5
ул. Гаражная 7/1-а
ул. Луговая 15-21,16-18
ул. Новая 1-23,2-28,2/1
ул. Полевая 13,17-19,23/1
ул. Рябиновая 2-8
ул. Садовая 16-20
ул. Чехова 15,уч.11,уч.17.
С 9.00 до 16.30:
пр-кт Ленина 160
ул. Водяная 15/1
пр-кт Ленина 160
ул. Водяная 15/1
ул. Карпова 17,18,23,23-а
ул. Савиных 2/1,4-а,6,10-А.
С 9.00 до 17.00:
пер. 1905 года 7-в,14-Б
пр-кт Ленина 102
ул. Люксембург Розы 20-24,22-а,22а
Зональная станция мкр. Радужный ,1,56,63,64-66,70-72,75-81,82,82-а,99,124,125,166,173,178-180,179,183,184,188-194,
189/1,191-193,198,201,201-а,202,204/1,206,213,213-а,217,223,239,250,255,272,288,уч.126,уч.127,уч.165,уч.167,уч.167/1,уч.170,уч.171,уч.174,уч.175,уч.176,уч.177
Зональная станция ул. Тенистая уч.7,уч.7-а
ул. Восточная 4,4а,4б,8-14,11-15
ул. Восточная 6
ул. Маяковского Владимира 7-9,12
ул. Украинская 1-5,1-а,1-в,1/1,2-6,2-а,9,10,11,12-а,14,14-Б,14-а,14-в
ул. Челюскинцев 6,11
ул. Аэродромная 10-16,13-21
ул. Разина Степана 2-4.
С 13.00 до 16.30:
ул. Ивановского 11а,21
ул. Ивановского 13.