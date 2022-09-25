В Томской области зафиксировано 378 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 378 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 378 человек, 26 из которых были госпитализированы. Выздоровели 337 пациентов, сообщил региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в Томской области коронавирусом заболели 148 436 человек, выздоровели 143 213 пациентов, умерли 898 человек.

За последние сутки в стране выявлено 46 758 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 95 пациента скончались, 45 908 выздоровели.