В Томске в 2023 году может подорожать техосмотр

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В Томской области в 2023 году может подорожать техосмотр. Это предусмотрено опубликованным приказом Федеральной антимонопольной службы.

В документе речь идет не только о Томске, а в принципе о всех регионах РФ. Уточняется, что в субъектах федерации, где тариф долгое время не менялся, составляя 400–500 рублей, он будет поднят как минимум до 913 рублей за легковую машину.

В ФАС также отмечают, что стоимость проверки может стать и выше, если операторы, представив соответствующие расчеты, смогут убедить в этом региональные власти. При формировании тарифов также будет учитываться накопленная и годовая инфляция.