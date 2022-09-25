Поправки "Единой России" позволят мобилизованным применить отсрочку по кредитам

Новые законопроекты, предложенные "Единой Россией", надежно защищают права военнослужащих и их семей. Фото: "Единая Россия"

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», речь идет о защите трудовых прав и финансовых гарантиях военнослужащим с помощью законопроектов о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим и поправок в трудовое законодательство (они обяжут работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт).

- Предложенные нами изменения, в частности, позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий, - пояснил Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России».

Дополнительные гарантии получат и члены семей таких военнослужащих.

- Преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия. Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих, - отметил Андрей Турчак.

Согласно законопроекту о кредитных каникулах, призванным по мобилизации военнослужащим также могут быть предложены варианты уменьшения ежемесячного платежа по действующим кредитам на тот же срок. По словам А. Турчака, в случае гибели мобилизованного военнослужащего произойдет полное или частичное гашение его кредита. «Мы должны позаботиться о семьях наших погибших героев. Аналогичное прекращение обязательств по взятым кредитам произойдет и у тех, кто находился на иждивении у военнослужащего на момент его гибели», - сказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул: партия готова внести изменения в законодательство, если банки не прислушаются к рекомендациям ЦБ по введению «кредитных каникул» для мобилизованных граждан. Это даст возможность поддержать мобилизованных граждан и их семьи.

Кроме того, «Единая Россия» предлагает ввести мораторий на начисление пени за ЖКУ для участников СВО. Речь идет как о добровольцах, так и о тех, кто призван в рамках частичной мобилизации. В проработке и ряд других инициатив.

Также начали поступать первые заявления от депутатов фракции «Единой России» в Госдуме с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ. Они будут рассмотрены Минобороны РФ. В их числе - председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин.

- Все, кто сегодня говорит, что депутаты, пользуясь своим мандатом, на убой отправляют наших ребят на войну – это люди, которые хотят внести раскол в нашем обществе. Если сегодня на Украине мы не остановим бандеровцев, то завтра они придут сюда. А как они поступают с мирным населением, думаю, люди моего возраста и старше прекрасно помнят. Только вместе, сообща, объединившись вокруг нашего Президента, мы можем победить. И мы обязательно победим! - сказал Дмитрий Хубезов.