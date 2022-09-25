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Происшествия25 сентября 2022 7:05

В Томске 25 сентября пожарные спасли четыре человека

Рано утром произошло возгорание в 2-этажном брусовом жилом доме по улице Алтайской
Ксения Высотина
На месте пожара работали 5 единиц техники, 15 человек личного состава.

На месте пожара работали 5 единиц техники, 15 человек личного состава.

Фото: Ксения Высотина

В Томске сегодня, 25 сентября, пожарные спасти четыре человека. Рано утром произошло возгорание в 2-этажном брусовом жилом доме по улице Алтайской, сообщили в пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Пожар произошел на 1 этаже в квартире в комнате 2х3 метра. Пожарными по лестничным маршам спасено 4 человека. В результате пожара обгорели стены в комнате", - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что площадь пожара составила 2 кв.м. Причина пожара устанавливается. На месте пожара работали 5 единиц техники, 15 человек.