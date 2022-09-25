Томичи жалуются Мазуру в комментариях на плохое качество дорог в Томске

Жители Томска продолжают обращать внимание нового губернатора Томской области на какие-то недочеты в городе. Фото: telegrm-канал Владимира Мазура

Жители Томска продолжают обращать внимание нового губернатора Томской области на какие-то недочеты в городе. Например, один из томичей пожаловался Мазуру в комментариях на плохие дороги по ул. Льва Толстого.

"Здравствуйте Владимир Владимирович! Недавно Мэрия опубликовала новость, что нашли подрядчика на ремонт дороги Льва Толстого, от Фрунзе и до Сибирской, но от сибирской и до Вицмана участок так же в плохом состоянии и его протяженность не так велика, может быть и его сделают сразу? Чтобы жалобы на качество этого участка не сыпались постоянно в приемную губернатора! Вы же дали распоряжение на ремонт всей улицы, а не конкретного участка!", - пишет томич в telegram-канале губернатора.

Пока что ответ на вопрос мужчины не поступил, но томичи активно продолжают обсуждать плохие дороги в регионе.