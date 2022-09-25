В томской деревне Кисловка пропал 73-летний пенсионер

В Томской области в деревне Кисловка пропал 73-летний пенсионер. Фото:"ЛизаАлерт"

В Томской области в деревне Кисловка пропал 73-летний пенсионер. Николай Стенин ушел из дома 24 сентября и не вернулся, сообщает telegram-канал "ЛизаАлерт".

Волонтеры уточнили приметы мужчины: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

В день исчезновения Николай Стенин был одет в светло-серую куртку, темно-синие штаны, темно-серые резиновые сапоги и джинсовая кепка. С собой у мужчины была небольшая плетенная корзина и серо-черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).