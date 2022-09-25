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Общество25 сентября 2022 4:00

В Томске состоялся мастер-класс по BMX

На него пришли более 25 юных томичей
Ксения Высотина
В Томске прошел мастер класс по BMX.

В Томске прошел мастер класс по BMX.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске прошел мастер класс по BMX. На него пришли более 25 юных жителей города, сообщает пресс-служба администрации Томска.

"В скейт-парке на ул. Трудовая, 17 прошел мастер-класс для райдеров-новичков и любителей мотокроссовых велосипедов BMX. Инструктор Даниил Тураев рассказал об искусстве владения трюковым велосипедом и показал ребятам технику выполнения разных элементов", - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что полученные знания юные велосипедисты смогли сразу же закрепить на практике.

Администрация также напомнила, что на ул. Трудовой отремонтировали, а на входе появились правила безопасности для посетителей площадки.