В Томске состоялся мастер-класс по BMX

В Томске прошел мастер класс по BMX. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске прошел мастер класс по BMX. На него пришли более 25 юных жителей города, сообщает пресс-служба администрации Томска.

"В скейт-парке на ул. Трудовая, 17 прошел мастер-класс для райдеров-новичков и любителей мотокроссовых велосипедов BMX. Инструктор Даниил Тураев рассказал об искусстве владения трюковым велосипедом и показал ребятам технику выполнения разных элементов", - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что полученные знания юные велосипедисты смогли сразу же закрепить на практике.

Администрация также напомнила, что на ул. Трудовой отремонтировали, а на входе появились правила безопасности для посетителей площадки.