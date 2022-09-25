Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 сентября 2022 3:00

Мэр Стрежевого объявил об открытии пункта помощи для семей мобилизованных жителей города

Для семей, кто проживает в Стрежевом, снизят или отменят плату за детский сад
Ксения Высотина
В Томской области в городе Стрежевой мэр города Валерий Дениченко объявил об открытии пункта помощи для семей мобилизованных жителей.

В Томской области в городе Стрежевой мэр города Валерий Дениченко объявил об открытии пункта помощи для семей мобилизованных жителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в городе Стрежевой мэр города Валерий Дениченко объявил об открытии пункта помощи для семей мобилизованных жителей. об этом глава города написала в своем telegram-канале.

«На базе администрации мы с понедельника развернем работу пункта по оказанию помощи семьям мобилизованных и ранее ушедших в ВС в числе добровольцев стрежевчан. В понедельник же определимся, какие льготы сможем ввести на местном уровне», – говорится в сообщении.

В своем блоге, мэр также отметил, что для семей, кто проживает в Стрежевом, снизят или отменят плату за детский сад.

Координировать и следить за работой пункта будет заместитель мэра Владимир Салмин.