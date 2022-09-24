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Общество24 сентября 2022 11:27

Томичей предупреждают об отключении электричества в более чем 150 домах 26 сентября

"Горсети" проводят плановый ремонт оборудования
Кирилл Гостев
Более 150 домов Томска останутся 26 сентября без света

Более 150 домов Томска останутся 26 сентября без света

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 150 домов Томска останутся без света в понедельник, 26 сентября, из-за плановых отключений, сообщают "Горсети".

Отключат свет жителям Томска в связи с проведением планового ремонта оборудования.

График отключений следующий:

С 09:00 до 11:30:

ул. Айвазовского, 31, 31-а; ул. Беринга, 24; ул. Грузинская, 9-13, 12-14, 17; ул. Междугородная, 28; пер. Музыкальный, 14-20; ул. Парковая, 32-а; пер. Сахалинский, 7; ул. Сергея Лазо, 18.

С 09:00 до 15:00 в поселке Зональная станция:

Васильковый проезд, 5-11, уч.1; ул. Вишневая, 2, 5; ул. Гаражная, 7/1-а; Зональная станция, 15; ул. Луговая, 15-21, 16-18; ул. Малиновая, 3-5; ул. Новая, 1-23, 2-28, 2/1; ул. Полевая, 13, 17-19, 23/1; ул. Рябиновая, 2-8; ул. Садовая, 16-20; пер. Сосновый, 7; ул. Чехова, 15, уч.11, уч.17.

С 09:00 до 16:30:

ул. Водяная 15/1; ул. Карпова, 17, 18, 23, 23-а; пр-кт Ленина,160; ул. Савиных, 2/1, 4-а, 6, 10-А.

С 09:00 до 17:00:

пер. 1905 года, 7-в,14-Б; ул. Аэродромная, 10-16, 13-21; ул. Восточная, 4, 4а, 4б, 6, 8-14, 11-15; Зональная станция мкр. Радужный, 1, 56, 63, 64-66, 70-72, 75-81, 82, 82а, 99, 124, 125, 166, 173, 178-180, 179, 183, 184, 188-194, 189/1, 191-193, 198, 201, 201-а, 202, 204/1, 206, 213, 213а, 217, 223, 239, 250, 255, 272, 288, уч.126, уч.127, уч.165, уч.167, уч.167/1, уч.170, уч.171, уч.174, уч.175, уч.76, уч.177; Зональная станция ул. Тенистая, уч.7, уч.7-а; пр-кт Ленина, 102; ул. Маяковского Владимира, 7-9, 12; ул. Розы Люксембург, 20-24, 22-а, 22а; ул. Степана Разина, 2-4; ул. Украинская, 1-5, 1-а, 1-в, 1/1, 2-6, 2-а, 9, 10, 11, 12-а, 14, 14-а, 14-Б, 14-в; ул. Челюскинцев, 6, 11.

С 13:00 до 16:30:

ул. Ивановского, 11а, 13, 21.

Также напомним, что в понедельник "Томскводоканал" отключит холодную воду в ряде домов в Октябрьском районе в связи с ремонтом водопроводных сетей.