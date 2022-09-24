Томичей предупреждают об отключении электричества в более чем 150 домах 26 сентября

Более 150 домов Томска останутся 26 сентября без света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 150 домов Томска останутся без света в понедельник, 26 сентября, из-за плановых отключений, сообщают "Горсети".

Отключат свет жителям Томска в связи с проведением планового ремонта оборудования.

График отключений следующий:

С 09:00 до 11:30:

ул. Айвазовского, 31, 31-а; ул. Беринга, 24; ул. Грузинская, 9-13, 12-14, 17; ул. Междугородная, 28; пер. Музыкальный, 14-20; ул. Парковая, 32-а; пер. Сахалинский, 7; ул. Сергея Лазо, 18.

С 09:00 до 15:00 в поселке Зональная станция:

Васильковый проезд, 5-11, уч.1; ул. Вишневая, 2, 5; ул. Гаражная, 7/1-а; Зональная станция, 15; ул. Луговая, 15-21, 16-18; ул. Малиновая, 3-5; ул. Новая, 1-23, 2-28, 2/1; ул. Полевая, 13, 17-19, 23/1; ул. Рябиновая, 2-8; ул. Садовая, 16-20; пер. Сосновый, 7; ул. Чехова, 15, уч.11, уч.17.

С 09:00 до 16:30:

ул. Водяная 15/1; ул. Карпова, 17, 18, 23, 23-а; пр-кт Ленина,160; ул. Савиных, 2/1, 4-а, 6, 10-А.

С 09:00 до 17:00:

пер. 1905 года, 7-в,14-Б; ул. Аэродромная, 10-16, 13-21; ул. Восточная, 4, 4а, 4б, 6, 8-14, 11-15; Зональная станция мкр. Радужный, 1, 56, 63, 64-66, 70-72, 75-81, 82, 82а, 99, 124, 125, 166, 173, 178-180, 179, 183, 184, 188-194, 189/1, 191-193, 198, 201, 201-а, 202, 204/1, 206, 213, 213а, 217, 223, 239, 250, 255, 272, 288, уч.126, уч.127, уч.165, уч.167, уч.167/1, уч.170, уч.171, уч.174, уч.175, уч.76, уч.177; Зональная станция ул. Тенистая, уч.7, уч.7-а; пр-кт Ленина, 102; ул. Маяковского Владимира, 7-9, 12; ул. Розы Люксембург, 20-24, 22-а, 22а; ул. Степана Разина, 2-4; ул. Украинская, 1-5, 1-а, 1-в, 1/1, 2-6, 2-а, 9, 10, 11, 12-а, 14, 14-а, 14-Б, 14-в; ул. Челюскинцев, 6, 11.

С 13:00 до 16:30:

ул. Ивановского, 11а, 13, 21.

Также напомним, что в понедельник "Томскводоканал" отключит холодную воду в ряде домов в Октябрьском районе в связи с ремонтом водопроводных сетей.