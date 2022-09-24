Жители Вороновки в Томской области жалуются на аварийный детский сад

Со слов жителей Вороновки, в здании детского сада сломана входная дверь и протекает крыша. Фото: "Регион-70 Томск"

Жители села Вороновка в Шегарском районе Томской области недовольны состоянием здания сельского детского сада. Обращение опубликовал паблик "Регион-70 Томск".

"Нет ограждений, крыша течёт, входная дверь поломана, перед входом в сад поломана ступенька, зимой на ней скапливается лёд, неоднократно были случаи падения детей, нет оборудованной детской площадки […], мебель устаревшая, спорт инвентарь отсутствует", — перечисляют проблемы здания в заявлении.

По словам местных жителей, в отделе образования и администрации района сослались на недостаток финансирования для ремонта здания детского сада. В нем также расположена сельская школа.

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