Магазин H&M в томском ТРЦ "Изумрудный город" закрылся окончательно

Магазин H&M в томском ТРЦ "Изумрудный город" окончательно прекратил работу 23 сентября Фото: Ксения Высотина

Единственный магазин сети по торговле одеждой H&M в Томске в ТРЦ "Изумрудный город" прекратил работу в пятницу, 23 сентября, после окончания распродажи ассортимента.

Напомним, шведская сеть H&M приостановила продажи в России в марте этого года, а в июле приняла решение об уходе с российского рынка. Магазин сети в Томске прекратил работу с 3 марта. Для распродажи товара он должен был открыться 1 августа, но в результате заработал только 24 августа.

Как сообщает корреспондент "КП-Томск", в субботу торговые павильоны H&M не открылись, а для посетителей повесили информационную табличку: "Этот магазин H&M окончательно закрыт. С информацией о работе других магазинов H&M, возврате приобретенных товаров и подарочных карт можно ознакомиться на сайте hm.com". Телефон поддержки покупателей — 8-800-500-78-00.

На сайте H&M уточняется, что неподошедшие или бракованные товары можно вернуть в любой другой магазин сети или через пункты СДЭК. Сроки при этом не изменились: любой товар можно вернуть в течение 14 дней, не считая дня покупки. Гарантия на все товары, кроме обуви, составляет 6 месяцев, на обувь — 1 месяц.