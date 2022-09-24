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Общество24 сентября 2022 6:55

Жителя Томской области будут судить за незаконный вылов рыбы и кражу

Сельчанин вопреки закону ловил рыбу с воды в местах нереста
Кирилл Гостев
Сельчанин вопреки закону ловил рыбу с воды в местах нереста

Сельчанин вопреки закону ловил рыбу с воды в местах нереста

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Верхнекетского района Томской области предстанет перед судом по обвинению в незаконной добыче рыбы и краже цветных металлов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Обвинительное заключение по делу утверждено.

Следствие установило, что в мае 2022 года 35-летний мужчина с моторной лодки выловил рыбу нескольких видов (серебряный карась, окунь, плотва сибирская, щука и язь) в местах нереста на реке Широковская Анга при помощи запрещенного орудия — сети из лески. Ущерб от действий рыболова составил свыше 241 тыс. рублей.

Второе обвинение в отношении мужчины касается кражи изделий из цветного металла у жителя поселка Лисица Верхнекетского района в марте 2022 года. За них обвиняемый выручил 38 тысяч рублей в пункте приема металлолома, которые потратил на личные нужды.

Уголовное дело рассмотрит Верхнекетский районный суд.

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