Жители 4-го микрорайона Томска останутся без холодной воды 26 сентября

Холодную воду отключат в понедельник в 27 домах Томска Фото: Ксения Высотина

Пресс-служба "Томскводоканала" сообщила об отключении холодного водоснабжения в ряде домов Октябрьского района Томска в ближайший понедельник, 26 сентября. Причина отключения — ремонт водопроводных сетей.

Холодной воды не будет с 9:30 до 22:00 по адресам ул. Бела Куна, 24/1, 24/3, 30, 32; Беринга, 15/1; Мичурина, 59, 59а, 61, 61а, 61б, 61в, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 83а, 85, 89, 91, 93, 93/1, 97; Сергея Лазо, 22, 26/1.

"Томскводоканал" приносит извинения за неудобства и просит сделать запасы воды заблаговременно.

Напомним, что с 1 декабря томичей ожидает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.