По факту пожара с жертвами в Томской области возбудили уголовное дело

В огне погибли двое супругов и их 5-летняя дочь. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Следственный комитет РФ по Томской области возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности по факту гибели троих человек в пожаре в частном жилом доме в себе Баткат Шегарского района, сообщает пресс-служба СК.

Ведомство уточняет, что в ночь на 24 сентября в частном жилом доме произошло возгорание. В доме проживала многодетная семья — муж и жена 31 и 35 лет, дочери возрастом 12, 11 и 5 лет и четверо сыновей возрастом 2, 4, 7 и 9 лет. Семья характеризуется положительно.

При тушении пожара спасатели МЧС обнаружили тела супругов и их пятилетней дочери. Трое сыновей госпитализированы в БСМП №2 г. Томска, 4-летний мальчик — в Шегарскую районную больницу. Старшие дочери во время пожара гостили у бабушки и не пострадали.

Сведения СК о происшествии носят предварительный характер.

На месте трагедии работают следственные органы, полиция, МЧС. Обстоятельства пожара и его причина устанавливаются.