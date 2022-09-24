В Северске продолжают поиски пропавшего 84-летнего мужчины

Житель Северска ушел из дома 15 сентября и не вернулся. Фото: "ЛизаАлерт"

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Томской области продолжает поиски Ширшина Евгения Михайловича 1938 года рождения, жителя Северска. Мужчина пропал 15 сентября 2022 года.

Поисковики сообщают, что в СНТ Спутник открыт штаб для приема добровольцев, он работает с 9:00 24 сентября. С собой нужно иметь сменную одежду, светоотражающий жилет и средство от клещей, одеваться тепло для мокрого леса, выбрать удобную обувь с фиксацией голеностопа. Перед выездом обязательно связаться с инфоргом Анаит по телефону 8-923-444-60-77.