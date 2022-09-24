Два легковых автомобиля столкнулись на трассе под Томском в пятницу вечером. Фото: ОГБУ ТО ПСС

Минувшим вечером, 23 сентября, на участке автотрассы Зоркальцево — Кудринский участок столкнулись два легковых автомобиля — минивэн с правосторонним расположением руля и седан Volkswagen, сообщает томская поисково-спасательная служба. Звонок дежурному службы с сообщением о ДТП поступил в 21:00.

По характеру повреждений автомобилей на опубликованных ПСС фотографиях видно, что Volkswagen получил удар в сторону водительской двери передком минивэна.

Пострадавших в аварии удалось извлечь из машин до приезда спасателей и передать скорой помощи. Прибывшие на место спасатели открыли деформированный капот с помощью гидравлического инструмента и отключили аккумуляторы.

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