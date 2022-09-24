В субботу в Томске будет холодно и дождливо

На выходных томичей ждет резкое похолодание Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске 24 сентября температура воздуха не поднимется выше +13 градусов, сообщает региональный гидрометеоцентр.

В субботу в городе будет облачно с прояснениями, днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в дневное время составит +11...+13 градусов. Ветер северный 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.

В Томской области разброс температур составит от 8 до 13 градусов тепла. Ветер северный, скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Днем возможны небольшие дожди, особенно на западе области.

На следующей неделе в Томской области ожидается похолодание.