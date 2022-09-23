Власти Томской области назвали фейком списки мобилизованных в регионе. Фото: Ксения Высотина

Власти Томской области назвали фейком списки мобилизованных в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Обращаем внимание, что распространяемые в telegram-каналах и whatsapp-чатах списки военнообязанных Томской области, якобы подлежащих мобилизации, являются сфальсифицированными", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в распространяемых списках находятся - умершие, отбывающие наказание, освобожденные от призыва по болезни, женщины с мужскими отчествами и другие.

Администрации Томской области сообщает, что для получения достоверной информации о частичной мобилизации необходимо пользоваться только официальными источниками. Единый федеральный номер 122.

Напомним, что ранее мэр Стрежевого опубликовал в своем telegram-канале мобилизационный план для военкомата города Стрежевой и Александровского района. Позже Валерий Дениченко удалил пост.