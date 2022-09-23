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Общество23 сентября 2022 13:54

В Томске впервые пройдут чемпионат и первенство Сибири по кроссу

Начало мероприятия — 25 сентября в 11 часов
Кирилл Гостев
В Томске впервые пройдут чемпионат и первенство Сибири по кроссу

В Томске впервые пройдут чемпионат и первенство Сибири по кроссу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томск впервые примет чемпионат и первенство Сибири по легкоатлетическому кроссу в ближайшее воскресенье, 25 сентября, сообщает пресс-служба областной администрации.

Соревнования пройдут на мототрассе томской ДЮСШ технических видов спорта на левом берегу Томи. Чемпионат Сибири будет разыгран среди мужчин и женщин 2004 года рождения и старше, юноши и девушки до 18 лет поборются за медали и памятные призы в первенстве СФО. Заявленные дистанции забегов — 2, 3, 5, 6 и 8 километров.

Соревнования начнутся в 11 часов. Возрастное ограничение — 12+.

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