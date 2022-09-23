Центральный банк порекомендовал предоставить мобилизованным томичам отсрочку по кредитам

Томичи могут заявку об отсрочке или сокращении платежей в свой банк Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центральный банк России рекомендовал кредитным и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы гражданам, призванным на военную службу по мобилизации. Информационное письмо о мерах поддержки опубликовано на сайте Центробанка.

Банкам рекомендовано разработать специальные программы кредитных каникул либо адаптировать существующие, не начислять по действующим договорам штрафы и пени за просрочку, не предъявлять требований о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности и процесс выселения из ипотечного жилья, на который уже наложено взыскание.

Чтобы получить отсрочку или реструктурировать долг, необходимо подать соответствующую заявку в свой банк.

Отсрочку рекомендуется предоставлять как самим мобилизованным гражданам, так и их близким родственникам, находящимся на иждивении. При этом такие меры поддержки не должны рассматриваться как ухудшающие кредитную историю.

В заявлении Банка не исключили, что в дальнейшем специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.