В Томске запретят въезд большегрузов на Коммунальный мост с 25 сентября

Ограничение будет действовать сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томичей предупреждают о запрете на въезд большегрузов на Коммунальный мост. Эта информация появилась в официальном Telegram-канале мэрии Томска.

"Запрет на движение автомобилей массой более 5 тонн связан с бетонированием монолитной железобетонной плиты и вводится, чтобы исключить нагрузку на уложенный бетон", - говорится в сообщении.

Грузовикам нельзя будет въезжать на мост с 25 сентября 22.00 до 26 сентября 22.00.

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