Участок дороги на Люксембург в Томске перекроют на 2 суток

"ТомскРТС" проведет аварийный ремонт на сетях
Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ
Мэрия Томска предупреждает жителей города о временном перекрытии участка дороги на улице Роза Люксембург. Движение будет осуществляться по временной разметке.
"Будет ограничено движение по участку ул. Р. Люксембург от пер. Тихого до ул. Пролетарской, 115 в связи с проведением АО "ТомскРТС" аварийных работ на сетях по восстановлению отопления и горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.
Движение перекроют с 23 сентября до 25 сентября 00.00.
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