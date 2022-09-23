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Общество23 сентября 2022 7:58

Участок дороги на Люксембург в Томске перекроют на 2 суток

"ТомскРТС" проведет аварийный ремонт на сетях
Алёна ГОЛЕВА
"ТомскРТС" проведет аварийный ремонт на сетях

"ТомскРТС" проведет аварийный ремонт на сетях

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Мэрия Томска предупреждает жителей города о временном перекрытии участка дороги на улице Роза Люксембург. Движение будет осуществляться по временной разметке.

"Будет ограничено движение по участку ул. Р. Люксембург от пер. Тихого до ул. Пролетарской, 115 в связи с проведением АО "ТомскРТС" аварийных работ на сетях по восстановлению отопления и горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.

Движение перекроют с 23 сентября до 25 сентября 00.00.

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