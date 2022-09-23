Жительнице Томска вынесли приговор за продажу алкоголя ребенку

Женщина ранее уже продавала алкоголь несовершеннолетнему Фото: Ксения Высотина

Жительница Томска продала алкогольный напиток несовершеннолетнему человеку, не удостоверившись в том, что ему больше 18 лет. Суд вынес ей приговор, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Октябрьский районный суд г. Томска признал 38-летнюю жительницу областного центра виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно)", - говорится в сообщении.

Кроме того, женщина уже привлекалась за аналогичное преступление. Женщине избрали меру наказания в виде пяти месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% заработка в доход государства.

Читайте также: В Томске заготовили более 1 тысячи тонн песка на случай заморозков.