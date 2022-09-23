В Стрежевом и Александровском районе мобилизационный план для военкомата - 184 человек

В Томской области в Стрежевом и в Александровском районе мобилизационный план для военкомата - 184 человек. Фото: Алексей ФОКИН

В Томской области в Стрежевом и в Александровском районе мобилизационный план для военкомата - 184 человек. Призыву подлежат военные запаса в возрасте до 35 лет с первой категорией годности, рядовой и сержантский состав, сообщил мэр Стрежевого в своем telegram-канале.

"В приоритете стрелки, артиллеристы, танкисты. Остальные военно-учетные специальности тоже будут востребованы", - добавил Валерий Дениченко.

Он также уточнил, что в добровольном порядке могут быть призваны мужчины и старше 35 лет. В этом случае можно просто обратиться в военкомат. Добровольцы есть. Уже более 15 человек сами явились на призывной пункт. Отмечается, что медкомиссию будут проходить те, кто заявит жалобы на здоровье.

Дениченко разъяснил, что команду необходимо сформировать до 28 сентября, на следующий день будет отправка поездом до Омска, там мужчин переподготовят и направят в войска.

"Со вчерашнего дня сотрудники военкомата и волонтеры обзванивают воинов запаса, подпадающих под выше названные критерии, вручают повестки", - добавил мэр.

UPD: На момент 14.40 мэр Стрежевого Валерий Дениченко удалил данную информацию из своего telegram-канала.

UPD: На момент 16.00 администрация Томской области опровергла данные цифры и назвала эту информацию фейком.