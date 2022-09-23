Жители Томска все чаще меняют имена и фамилии

Чаще всего имя меняют женщины Фото: Олег Укладов

Пресс-служба администрации Томской области опубликовала статистические данные, из которых следует тезис, что жители Томска стали чаще менять имена. Причем именем считается в том числе фамилия и отечество.

"За 8 месяцев 2022-го данную госуслугу получили 683 жителя региона, 78% из них — женщины. Чаще всего за последние три года жители региона официально меняли фамилию: так поступили 2063 человека, что составляет 90% процентов от числа получателей государственной услуги по перемене имени", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданин имеет право на смену любой части своего имени. Однако сотрудники ЗАГСа могут отказать по ряду причин: имя или фамилия не соответствуют нормам - используются числительные, бранные слова, символы.

Интересно, что среди основных причин смены фамилии у томичей выделяют такие, как желание взять фамилию кого-то из родственников или супруга, желание возродить родовую фамилию, неблагозвучность или сложнопроизносимость фамилии.

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