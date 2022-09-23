Томич Виталий Корнев стал призером Кубка России по универсальному бою

Томский спортсмен взял две серебряные медали на Кубке России в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба администрации Томской области

Томский спортсмен Виталий Корнев стал двукратным серебряным призером Кубка России по универсальному бою, который прошел 16-20 сентября в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба областной администрации. В соревнованиях приняли 310 спортсменов из 28 регионов страны.

Виталий выступал в дисциплинах "лайт" и "классика" в весовой категории до 60 кг. Теперь спортсмену из Центра спортивных единоборств "Легион" предстоит выступить на Чемпионате мира по универсальному бою, который пройдет в начале ноября в Волгограде.

Универсальный бой — это комплексный вид спорта, объединяющий рукопашный бой, стрельбу, метание ножей и преодоление полосы препятствий. Чемпионаты мира по универсальному бою проводятся с 2000 года.

Читайте также: В Томске на следующей неделе значительно похолодает