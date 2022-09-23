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Общество23 сентября 2022 5:59

Гигабайты навсегда, или Кому доступен удвоенный Интернет

Оператор связи Tele2 – о новом спецпредложении
Источник:kp.ru
Клиенты Сибирь – Tele2 раз в три месяца смогут получать удвоенный пакет Интернета и самостоятельно распоряжаться остатками трафика.

Клиенты Сибирь – Tele2 раз в три месяца смогут получать удвоенный пакет Интернета и самостоятельно распоряжаться остатками трафика.

Стало известно о том, что в рамках специального предложения клиенты Tele2 теперь смогут получать вдвое больше Интернета для общения и развлечений в сети. Компания удвоит пакет гигабайтов при своевременном внесении абонентской платы за тариф в течение трех месяцев подряд. Программа доступна действующим и новым абонентам на нескольких тарифах, сообщила пресс-служба Tele2, российского оператора мобильной связи.

Двойной пакет Интернета доступен тем абонентам мобильного оператора связи, которые оплачивают его услуги своевременно.

Двойной пакет Интернета доступен тем абонентам мобильного оператора связи, которые оплачивают его услуги своевременно.

Отмечается, что предложение - не разовое удвоение трафика, а возможность получать двойной пакет гигабайтов один раз в три месяца. Можно распоряжаться дополнительным пакетом Интернета без ограничений. Пользователь сам решает, что делать с остатком гигабайтов: использовать в сети, делиться с друзьями, продавать на «Маркете» или переносить на следующий месяц (подробности на сайте).

Также уточняется: чтобы участвовать в программе и не пропускать дату внесения абонентской платы по тарифу, оператор рекомендует подключить услугу «Автоплатеж». Это бесплатно, абонентская плата и комиссия при перечислении средств не взимаются.