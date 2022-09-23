Гигабайты навсегда, или Кому доступен удвоенный Интернет

Клиенты Сибирь – Tele2 раз в три месяца смогут получать удвоенный пакет Интернета и самостоятельно распоряжаться остатками трафика.

Стало известно о том, что в рамках специального предложения клиенты Tele2 теперь смогут получать вдвое больше Интернета для общения и развлечений в сети. Компания удвоит пакет гигабайтов при своевременном внесении абонентской платы за тариф в течение трех месяцев подряд. Программа доступна действующим и новым абонентам на нескольких тарифах, сообщила пресс-служба Tele2, российского оператора мобильной связи.

Двойной пакет Интернета доступен тем абонентам мобильного оператора связи, которые оплачивают его услуги своевременно.

Отмечается, что предложение - не разовое удвоение трафика, а возможность получать двойной пакет гигабайтов один раз в три месяца. Можно распоряжаться дополнительным пакетом Интернета без ограничений. Пользователь сам решает, что делать с остатком гигабайтов: использовать в сети, делиться с друзьями, продавать на «Маркете» или переносить на следующий месяц (подробности на сайте).

Также уточняется: чтобы участвовать в программе и не пропускать дату внесения абонентской платы по тарифу, оператор рекомендует подключить услугу «Автоплатеж». Это бесплатно, абонентская плата и комиссия при перечислении средств не взимаются.