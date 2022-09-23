В Томской области стартовал референдум

По вопросам участия в референдуме можно обратиться по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20 или позвонить на «горячую линию» в Томске 8-913-810-05-44. Фото: Алена Мищенко/АиФ-Томск

В Томской области сегодня, 23 сентября, стартовал референдум. С 23 по 26 сентября к жителям Донбасса, которые находятся в Томской области, будут приезжать на дом, а с 27 сентября можно будет проголосовать в библиотеке им. Пушкина на ул. Карла Маркса, 14, об этом сообщили представители библиотеки журналисту "КП-Томск".

Напомним, что все приезжие жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области смогут проголосовать на референдуме в нашем регионе.

По вопросам участия в референдуме можно обратиться по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20 или позвонить на «горячую линию» в Томске 8-913-810-05-44.